Maria De Filippi celebra il matrimonio di un suo collaboratore con il compagno: c'è anche Giordana Angi

Sabato 11 Settembre 2021, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 16:53

Maria De Filippi ha officiato il matrimonio del suo storico collaboratore Alessandro Martino con il compagno Bruno. Lo si apprende dalle storie Instagram di Raffaella Mennoia, autrice dei programmi della De Filippi, che ha immortalato la conduttrice in un video con la fascia tricolore. Il matrimonio è stato celebrato ieri in una location top secret in riva al mare.

Amici 2021, il cast di ballerini e professori: tutti i nomi (e le novità) del talent di Canale5

Presente alle nozze anche Giordana Angi, cantante uscita proprio dal talent Amici di Maria De Filippi, che ha allietato sposi e invitati con le sue canzoni. Dopo aver unito tante persone di ogni età, aiutandole a trovare la propria anima gemella, o a riappacificarsi dopo una rottura, Maria ora sugella un matrimonio in maniera ufficiale. Insomma, Cupido non solo in tv, con programmi come Uomini e Donne e C'è Posta per Te, ma anche nella vita di tutti i giorni.