Uomini e donne, l’ex tronista scende in politica: Rossella Intellicato candidata a Torino con Salvini

Martedì 7 Settembre 2021, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 12:36

Dopo il Grande Fratello e Uomini e donne arriva la politica. Rossella Intellicato, classe 1985, ex partecipante al reality Mediaset e al dating show di Maria De Filippi ha ufficializzato dal social la sua scesa in politica a fianco della Lega di Salvini per le elezioni amministrative di Torino.

Uomini e donne, Rossella Intellicato scende in politica

Rossella Intellicato ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello Vip, allora condotto da Alessia Marcuzzi, per poi prendere parte a “Uomini e donne” per un breve periodo, fino alla brusca lite con la storica opinionista del programma di Maria de Filippi, Tina Cipollari.

Laureata in marketing e comunicazione d’impresa Rossella Intellicato, che nel frattempo è diventata mamma del piccolo Francesco Leone Maria, ha comunicato sui social la decisione di scendere in politica a fianco della Lega di Matteo Salvini: «Ho sempre amato – ha spiegato su Instagram nelle stories - chi nella vita prende decisioni, nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico».