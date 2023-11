Amici 23, Petit vince la sfida di scrittura: le barre dedicate alla mamma. Web in fiamme: «Mi hai rubato il cuore»

Domenica 12 novembre ad Amici 23 si parte dalla sfida di scrittura tra Petit, Mida e Holy Francisco. I tre allievi devono affrontare tramite scrittura creativa il tema della donna integrando delle loro barre ai testi originali. A giudicare la sfida, una ex della scuola Giordana Angi.

Amici 23, la sfida tra Petit Holy e Mida

Holy Francisco canta Bellissimissima di Alfa, Mida canta Piccola stella senza cielo di Ligabue e Petit canta Parlami di Fasma. Petit, (nipote di Nadia Rinaldi) si esibisce riscrivendo la canzone originale con delle strofe dedicate alla mamma Veronique. Mida dedica la sua cover ad una ragazza che soffre di disturbi alimentari.

Chi ha vinto

«Holy molto bravo era tosta, Mida hai fatto un operazione complicata compliementi a tutti sono in difficoltà. Ma c'è una frase che mi ha conquistata: “Il mondo solo io non posso cambiarlo io non posso ma noi si”». La sfida la vince Petit e i suoi veris dedicati alla mamma. E il web è daccordo: «si è preso il mio cuore»