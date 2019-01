Marco Baldini, confessione choc: «Volevo buttarmi dalla finestra, Aurora mi ha salvato la vita»

«Vorrei una nuova dignità professionale. Non chiedo di diventare ricco, ma soltanto di avere una nuova possibilità», superati i problemi del gioco d’azzardo Marco Baldini è in cerca di un rilancio e presto potrebbe tornare in tv con una nuova trasmissione. Tutto gli risulta più semplice perché al suo fianco il deejay showman ha la fidanzata Aurora: “Con lei siamo inseparabili”. Addirittura Baldini confessa di aver pensato al suicidio, prima dell'incontro con lei.

L’incontro con Aurora, 34 anni contro i suoi 59, gli ha cambiato la vita: “Ha trentaquattro anni e il suo nome è già di buon auspicio - ha fatto sapere in un'intervista a "Nuovo" - perché ricorda l'inizio di una nuova giornata, quindi di una nuova vita: la mia (..) Ci siamo conosciuti in un situazione molto strana, perché io ero disperato e volevo buttarmi dalla finestra. Ma il destino mi ha aiutato e da allora la mia vita è cambiata. Ci siamo incontrati in un bar nel luglio 2016: lei usciva da una separazione e io ero a pezzi. Aurora mi ha salvato offrendomi un gin tonic”.

Aurora non sapeva che Marco fosse un personaggio pubblico e al suo fianco ha superato la separazione dalla moglie: “Non sapeva nemmeno chi fossi ... Grazie a lei, ho ritrovato l'amore dopo la separa dalla mia ex moglie, Stefania Lillo. Aurora lavora in un'azienda, quasi dieci ore al giorno, ed è responsabile di un centinaio di persone”.

