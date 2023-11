Dalla nascita la piccola Aurora non era mai stata visitata da un pediatra. I giovani genitori preferivano usare metodi fai da te, forse suggeriti da qualche familiare, tant’è che pare non si siano fatti scrupolo di arrivare a curare i traumi della pelle con lo strutto animale. In due mesi e mezzo di indagini serrate sono emersi particolari agghiaccianti sulla morte della neonata, di soli quarantacinque giorni, trovata morta in culla la mattina del 2 settembre, dopo che la madre ha chiesto aiuto prima al compagno e poi, telefonicamente, ai sanitari del 118. Su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, il gip Maria Pasqualina Gaudiano ha emesso un’ordinanza di arresto nei confronti di Emanuele Savino e Anna Gammella. L’accusa è di concorso in omicidio volontario pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia.