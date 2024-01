Mara Venier si tatua a 73 anni per la prima volta: «Sono una pazza, solo lui poteva convincermi». La dedica al nipote Giulio

Mara Venier si tatua a 73 anni. «Solo mio nipote poteva convincermi... nonna rock. Una nonna pazza». Con un video la conduttrice di Domenica In si mostra su Instagram durante la seduta dal tatuatore. L'amore della venier per i nipoti è cosa nota, così decide di sigillare il suo amore con Giulio facendosi lo stesso tatuaggio. La Venier mostra il tatuaggio è una stellina sul polso, Giulio ha fatto lo stesso: «Domani condurrò Domenica In con la plastica sul braccio».

Gigi D'Alessio papà per la sesta volta? «La compagna Denise Esposito sarebbe incinta, è al quarto mese di gravidanza»

Mara Venier, il primo tatuaggio a 73 anni per il nipote

Ma chi è il nipote di zia Mara? Se Iaio, 5 anni, è il piccolo di casa, Giulio ormai è diventato un uomo. Proprio a dicembre ha infatti compiuto vent'anni. È l'unico figlio di Elisabetta Ferracini - primogenita di Mara Venier - che lo ha avuto dall'ex compagno Carlo Longari. Giulio Longari non è affascinato dal mondo dello spettacolo, nonostante lo abbia respirato in casa fin da piccolo, ma è molto attivo sui social