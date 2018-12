Mara Venier e Renato Zero, cena in pizzeria a Napoli: fan in delirio da Sorbillo

Cena a base di pizza napoletana per Mara Venier e Renato Zero. I due sono stati paparazzati da Gino Sorbillo in via dei Tribunali. Fan in giubilo all'ingresso della storica pizzeria. Gino accompagna entrambi nella sala “Ai Quattro Tavoli” subita pronta per l’occasione. Margherite con bufala “Libera Terra” (con e senza parmigiano a crudo) e con i pomodorini freschi e acciughe per Renato. Tanta atmosfera natalizia e la promessa di rivedersi a Roma con la nuova apertura a Piazza Augusto Imperatore.

Domenica in, Mara Venier ed Enrico Brignano in lacrime in diretta





Ultimo aggiornamento: 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA