Felicissima Sera, Pio e Amedeo tornano in tv. Ospiti e novità: dal «ballerino ciccione» all'“intimità” tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Felicissima sera, (al quale è stato aggiunto il sottotitolo All inclusive), torna stasera in tv, venerdì 24 marzo alle 21.40 su Canale 5. Pio e Amedeo sono pronti a ritornare con la loro tv che farà arrabbiare «chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili». In ciascuna delle tre puntate di Felicissima Sera artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Felicissima sera torna dopo le polemiche

La prima edizione dello show era andato in onda nel 2021 e, visto il successo, sarebbe dovuto tornare nella stagione successiva, ma è poi slittato al 2023. Nonostante il 20% di share però la trasmissione era stata bersagliata da parecchie critiche per il linguaggio del duo, ritenuto volgare per un prime time. A scatenare polemiche soprattutto è stato il “monologo” – è pur sempre una coppia – sul politicamente corretto, che ha suscitato reazioni negative soprattutto da parte della minoranza LGBTQIA+. Avevano provato poi a correggere il tiro al Maurizio Costanzo Show dichiarando che l’omosessualità non implica necessariamente un orientamento politico a sinistra, ma anche nello schieramento opposto.

L'edizione inclusiva

Nel presentare la seconda edizione, il duo ha detto che stavolta penserà a tutte le minoranze, tutte incluse, per questo il termine All inclusive. Lo hanno spiegato i diretti interessati, a TelePiù costretti a fare i conti, loro malgrado, con altre polemiche che sono certi non mancheranno. «Il nostro è uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare le critiche questa volta ci siamo assicurate che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio abbiamo un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza. Noi due forniamo la quota obbligatoria dei meridionali. Scherziamo un po’ su questa mania del “rappresentare tutti”. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti così meravigliosamente diversi?», hanno detto.

Gli ospiti e le anticipazioni

Il menù degli ospiti di stasera è veramente ricco: dall'antipasto al dolce ci sarà da leccarsi i baffi. Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Giovanna Civitillo, Gigi D’Alessio, Elisa e Zucchero, sono le prime vittime.

Loro sanno in che "guaio" si sono infilati accettando l'invito e Pio e Amedeo non svelano nulla, se non un particolare sull'ospite più atteso: Silvia Toffanin. «Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi - hanno detto i comici con la consueta irriverenza al Corriere - Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una?». E Piersilvio? «L'abbiamo già sedato come in Arancia Meccanica, funziona» hanno risposto.

E su Gigi D'Alessio dicono: «Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni».