Manila Nazzaro a Verissimo: «Ho avuto il morbo di Basedow, persi la voce e ingrassai 20 chili»

Manila Nazzaro è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex Miss Italia ha raccontato i momenti più difficili della sua vita, a partire dal divorzio dall'ex marito Francesco Cozza: «Io amavo il papà dei miei figli. Sono diventata Miss Italia a 21 anni, a 22 anni ho conosciuto Francesco. Dopo 4 anni ci siamo sposati. È stata una storia molto bella, tutto accade per un motivo, da questo matrimonio sono nati due bambini che sono il mio tutto. Il momento più doloroso è stato realizzare che c'erano tante bugie. Ho sempre detestato la non chiarezza, mi fa star male, il fatto di non capire mi ha fatto soffrire per tanto tempo. Fino a quando il 10 ottobre 2016 decisi di lasciarlo: era il mio compleanno, speravo venisse a Roma, ma non arrivò».

Manila Nazzaro ha poi aggiunto: «Casualmente ho scoperto che mentre ci stavamo separando, lui aveva già avuto un altro bambino. Le cose possono finire, ma meritavo chiarezza. Oggi abbiamo un rapporto, non bellissimo, ma c'è tanta buona volontà. Il senso di rabbia mi è passato. Non accetto però che si dica che ho trascurato la famiglia per seguire il mondo dello spettacolo».

La malattia di Manila Nazzaro

Silvia Toffanin chiede poi alla Nazzaro delle due brutte malattie che ha combattuto e vinto: «Ho affrontato questi momenti da sola. Nel 2013 ho scoperto di avere il morbo di Basedow, sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l'utilizzo di una corda vocale, i primi mesi sono stata completamente afona. Pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo. La gente mi dava della grassa. Questo momento è sfociato nella crisi del mio matrimonio. Poi mentre divorziavo ho scoperto di avere un principio di carcinoma all'utero, la prevenzione mi ha salvato la vita».

