GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco più, ora devo riflettere». Fan in allerta «Si lasciano?»

GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco più, ora devo riflettere». Cosa sta succedendo?. Mentre su canale 5 va in onda la diretta della 40ma puntata, su Instagram il compagno della Nazzaro pubblica una storia dal contenuto sibillino che mette in allerta i fan.

Gf Vip, Alessandro e Sophie è lite continua e Alfonso perde le staffe: «Quello che vediamo è orrendo»

APPROFONDIMENTI IL TRIANGOLO GFVip, Alex Belli attacca Delia: «Porta rispetto».... LIVE GF Vip, diretta 7 febbraio: Delia e Soleil pericolosamente...

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, che sono usciti indenni da Temptation Island, rischiano di lasciarsi durante il Grande Fratello Vip. A far preoccupare i fan una storia che pochi minuti fa Lorenzo ha pubblicato su Instagram e ribadito anche via twitter.

Scrollando le storie precedenti del profilo instagram dell'ex calciatore, ci sono solo post di incoraggimento per Manila e di invito a votare per lei, quindi nulla lasciava presumere quello che è accaduto dopo. Come un fulmine a ciel sereno Lorenzo ha pubblicato un post in cui sembra voler lasciare la sua Manila.

«Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa - scrive - che non accettava soprusi ... oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato... mi prendo il mio tempo per riflettere». Fan in allerta. Cosa è successo di così tanto grave da scatenare questa reazione?