Magalli, la figlia Michela ricoverata. Il post su Instagram: «Non c'è una diagnosi»

Michela Magalli, figlia del celebre conduttore Giancarlo, è finita in ospedale e sembra essere anche in condizioni piuttosto gravi. A dare la notizia è la stessa ragazza, nota influencer su Instagram che nelle sue stories mostra la stanza di ospedale in cui è stata ricoverata presso l'ospedale Gemelli di Roma.

La giovane ha postato diverse foto, in una di queste scrive ironica: «Pensieri e preghiere, grazie. Chi me l'ha tirata è riuscito benissimo». Michela si trova infatti in ospedale, con una flebo al braccio e una mascherina sul volto. In un'altra stories mostra la dottoressa che si sta prendendo cura di lei e in una terza fa i ringraziamenti a chi le è stato vicino in questo momento. «Grazie di cuore a tutti quelli che hanno dedicato un minuto per mandarmi un messaggio di conforto in questo periodo non proprio dei migliori per non dire di m***. Se non sono stata attiva e non lo sarò in questi giorni sapete il perché».

Poi Michela spiega cosa le è successo: «A una diagnosi, purtroppo, ancora non si è arrivati, potrebbe essere una malattia esantematica o infettiva, un virus come quello di epstein-barr, la linfomonocitosi adenopatica infettiva o che ca*** ne so io. Finger crossed for me».

