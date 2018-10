Giancarlo Magalli, addio a sorpresa a I Fatti Vostri? Ecco la spiegazione del conduttore su Facebook

Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

abbandona I Fatti Vostri? Nelle ultime ore si erano rincorse voci sempre più insistenti di un presuntodella trasmissione da parte dello storico conduttore. Il tam tam si era fatto sempre più instenso sui social, dove Magalli riscuote un grande successo. Tanti i fan preoccupati per l'addio inaspettato. E così alla fine è stato proprio il volto di Rai2 a spiegare sul suo profilo Facebook cosa sta succedendo.: «Ecco che, come ciclicamente accade, le pseudo agenzie pseudo giornalistiche si lanciano a caccia di click inventando balle o distorcendo la realtà. Normalmente le ignoro, ma questa volta un chiarimento è necessario, perchéalla mia azienda ed al mio pubblico. Le cose stanno in realtà così: ho serenamente firmato il mio contratto con la Rai per la stagione 2018-2019 e sarò fino alla fine di Maggio 2019 al timone de I Fatti Vostri. A causa del tetto che è stato imposto (chissà perché solo ad alcuni conduttori) non potrò poi lavorare in Rai. Ho solo detto che in quei sette mesi potrei anche andare a fare qualcosa da qualche altra parte, anche per cambiare un po’. Quindi niente abbandoni, niente tradimenti: solo un po’ di vacanza inE poi si vedrà. Tutto chiaro? Un abbraccio».Insomma,, ma solo di una pausa contrattuale. E nel frattempo chi sarà al timone del programma? Staremo a vedere.