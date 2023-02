Luisa Ranieri, l'attrice sul palco dell'Ariston: «Amadeus, mi fai conoscere Gianni Morandi?»

Amadeus chiama sul palco Luisa Ranieri. I due parlano della sua esperienza nel doppiaggio di cartoni animati. Poi l'attrice ringrazia il pubblico per il suo successo. Dopo uno sketch sull'abilità di parlare in barese: «Le battute le penso in napoletano che è molto simile al dialetto barese. Poi l'attrice scherza su Gianni Morandi: «Amadeus grazie che mi hai fatto conoscere Gianni». Il cantante bolognese e l'attrice napoletana parlano in dialetto e scherzano finchè non interviene Amadeus che in siciliano dice: «Vogliamo conituare lo spettacolo o no?»

Nel corso dell'ultima serata della kermesse canora, l'attrice arriva all'Ariston per lanciare il finale di stagione di Lolita Lobosco che verrà trasmessa domani sera, domenica 12 febbraio, sempre su Rai1.



Chi è Luisa Ranieri



Luisa Ranieri nasce a Napoli il 16 Dicembre 1973, ha 49 anni. Luisa cresce nel quartiere del Vomero e quando è solo una bambina i suoi genitori divorziano. Dopo aver conseguito il diploma di operatrice turistica, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. La sua timidezza però le mette i bastoni tra le ruote quando si tratta di superare gli esami. Un amico le consiglia di frequentare un corso di teatro per superare il problema e da quel momento scopre l’amore per la recitazione. Si trasferisce a Roma, lavora nella pubblicità per pagarsi gli studi ma ben presto lascia la carriera universitaria per fare l’attrice.