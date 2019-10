Stasera in tv, 14 ottobre: dalla fiction Il Commissario Montalbano al reality Temptation Island Vip

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi martedì14 ottobre: dalla fiction targata Rai1 Il Commissario Montalbano, passando per lo show Stasera tutto e' possibile in onda su Rai2, fino al reality Temptation Island - VIP su Canale5.

Rai1, ore: 21:25: Il Commissario Montalbano - La danza del gabbiano (Fiction)

L’ispettore Fazio una mattina non si presenta al commissariato e nessuno riesce a rintracciarlo. Montalbano è preoccupatissimo, crede infatti che abbia intrapreso un’indagine solitaria, e teme il peggio. Seguendo labili tracce, Salvo trova i segni di una sparatoria nel posto dove Fazio si era recato la sera prima. Tremendamente angosciato, non può che concludere che l’ispettore è stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Montalbano continua le indagini....



Con le nuove puntate PresaDiretta è entrata nel vivo delle questioni al centro del dibattito pubblico. Le aspettative rivolte alle iniziative del nuovo Esecutivo, il problema dei conti pubblici, la disuguaglianza e le tensioni sociali, il conflitto commerciale sui mercati internazionali causato dalla guerra dei dazi, le croniche difficoltà della giustizia, l’emergenza del cambiamento climatico e quella della Sanità pubblica, le politiche energetiche e la riforma del diritto di famiglia, l’abuso di farmaci e l’attacco al cervello da parte di contaminanti ambientali, la fragilità dei valori europei alle prese con il prossimo, cruciale, appuntamento elettorale.

Un esercito di angeli vola sulla Terra per scatenare l'Apocalisse e punire l'Umanità. Un angelo si ribella e lotta per proteggere alcuni superstiti, su tutti una cameriera incinta il cui figlio è l'ultima speranza per un nuovo inizio.

Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all'interno di una stanza inclinata di 22 gradi.



Canale5, ore: 21:20: Temptation Island - VIP (Reality)

Su un'isola deserta, sei coppie formate da personaggi dello spettacolo mettono alla prova il loro amore, confrontandosi le proprie idee e passioni sotto gli occhi delle telecamere.



John Rambo, rifugiatosi in Thailandia, stavolta viene ingaggiato da un gruppo di missionari cristiani i quali hanno bisogno di una guida esperta per addentrarsi nella giungla e portare soccorsi alla popolazione birmana, vessata da troppi anni di regime.



Rete4, ore: 21:25: Quarta repubblica (Approfondimento)

Nicola Porro conduce il nuovo programma di approfondimento di Rete4, dedicato ad economia e politica.



Il detective Nick Curran sta indagando su un omicidio. L'arma del delitto è un punteruolo da ghiaccio e la principale sospettata è una scrittrice di successo. Nel corso delle indagini l'uomo intraprende anche una relazione con la donna.



TV8, ore: 21:25: Agente 007 - Vendetta privata

James Bond è coinvolto in un'avventura incredibile: l'uomo è ora un rinnegato ed è sulle tracce di uno dei più importanti trafficanti di droga del mondo intero. In seguito all'omicidio di un amico che si era appena sposato, l'agente segreto non tenta soltanto di ottenere giustizia ma è anche affamato di vendetta.



NOVE, ore: 21:30: G.I. Joe - La vendetta (Film)

La squadra dei G.I. Joe non solo combatte contro i nemici mortali di COBRA, ma è costretta a fare i conti anche con la minaccia rappresentata dal governo americano.



cielo, ore: 21:20: Quel che resta di mio marito (Film)

Arvilla e le sue due amiche del cuore partono per Los Angeles con una Bonneville decappottabile del '66 per portare le ceneri del marito di Arvilla all'odiosa figlia di primo letto, Francine.



La7, ore: 21:15: Grey's Anatomy (SerieTV)

Le vicende di alcuni medici di Seattle che si districano tra lavoro e problemi quotidiani. Tra di essi Meredith, figlia di un noto chirurgo, costretta a gestire non solo i propri rapporti interpersonali, ma anche il peso di una importante eredità.



