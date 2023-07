Luciana Littizzetto morsa da un ragno violino durante le riprese del promo di "Che tempo che fa". E Fazio scherza

Paura per Luciana Littizzetto che è stata morsa da un ragno violino durante le riprese del promo di Che Tempo che Fa. La trasmissione, che vedrà alla conduzione sempre Fabio Fazio, cambia location e dalla Rai si sposta a Discovery, sbarcando quindi per la prossima stagione sul Nove. Nel corso della presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery, parlando del programma è venuto fuori l'aneddoto.

L'incidente

Nel parlare della nuova avventura - riporta Leggo - Fabio e Luciana hanno raccontato che la comica torinese, durante le riprese del promo, è stata morsa, appunto, da un ragno violino.

Si tratta di un ragno altamente velenoso, il cui morso nei sogetti più delicati può avere conseguenze anche letali, ma per fortuna non si è trattato del caso di Luciana. Nel raccontarlo, infatti, ci sono state una serie di battute. Fazio ha detto subito dopo il racconto: «Pensa, povera bestia!».

Fabio Fazio: «La Rai non ci ha cacciato, mai parlato di epurazione. A Discovery rinasco, la libertà è fondamentale»



Le battute

Non è mancata la replica della Littizzetto: «Vi rendete conto com’è stare con lui?», ha affermato riferendosi a Fazio. La battuta di Fabio Fazio non è piaciuta nemmeno al pubblico, tanto che diverse persone non hanno apprezzato la sua ironia, visto che in passato questo tipo di ragno ha anche causato delle vittime. Va però detto che tra i due c'è un rapporto di confidenza tale che la battuta non è stata affatto una mancanza di rispetto, ma una goliardica e amichevole presa in giro.