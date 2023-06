Può nascondersi in casa ed è il più diffuso nell’area mediterranea. Si tratta del ragno violino. Una specie notturna, che caccia liberamente senza l'ausilio di una ragnatela; tesse solo pochi fili disordinati negli stretti anfratti che usa come rifugi, dai quali comunque non si allontana mai eccessivamente.

Ragno violino uccide commerciante greco a Sabaudia, ecco i sintomi da non sottovalutare