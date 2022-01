Covid, Luca Sepe ricoverato. Il messaggio ai fan: «Sto molto male, pregate per me»

Luca Sepe ricoverato per polmonite da Covid. Il cantautore napoletano lo ha annunciato sul suo profilo Facebook. «Sto molto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto – pregate per me. Vi voglio bene». Sepe ha contratto il Covid a Natale ed è stato lui stesso a diffondere la notizia spiegando che non avrebbe partecipato alla trasmissione in diretta in radio. «Mi riprendo e ci vediamo presto», aveva detto ma purtroppo sembra che la situazione si sia complicata.

E' stato proprio lui a chiedere di essere ricoverato in ospedale dove è stato trasportato in ambulanza. In una storia poi Luca Sepe si è mostrato con la mascshera per l'ossigeno all'interno del mezzo.

Chi è il cantautore e parodista

Luca Sepe, napoletano classe 1976, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1998 con il brano "Un po' di te". Ma poi si è riconvertito a parodista e conduttore radiofonico dal 202 con Radio Crc Targato Italia, dove è noto per i suoi scherzi telefonici. Scherzi che hanno continuato a comparire sulla sua pagina Facebook, facendo sorgere ai fan il dubbio che la sua malattia fosse (anch'essa) uno scherzo.