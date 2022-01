Lorena Cesarini, chi è la conduttrice di Sanremo 2022: da "Suburra" al palco dell'Ariston

Delle cinque donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston, Lorena Cesarini è probabilmente quella meno nota. Ma gli appassionati di serie tv - in particolare di "Suburra" - non avranno potuto fare a meno di riconoscerla: è lei a interpretare Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista, Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi. Per lei, un po' a sorpresa, la chance di affiancare Amadeus nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022.

Lorena Cesarini, chi è

Lorena Cesarini, romana classe 1987, è laureata in Storia contemporanea e ha continuato la carriera universitaria all’Archivio Centrale dello Stato. Come attrice ha debuttato nel 2014 con il film "Arance e martello" di Diego Bianchi, mentre l'anno dopo ha recitato nel film "Il Professor Cenerentolo" di Leonardo Pieraccioni. Ma è nota soprattutto per il suo ruolo in "Suburra" (2017) in cui è Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista della serie, Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi.

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022 (1-5 febbraio). I nomi sono stati ufficializzati questa sera da Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival, in diretta al Tg1.