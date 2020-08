Lorella Cuccarini, 29 anni di matrimonio con Silvio Testi. La figlia: «Siete i più belli di tutti»

Ventinove anni di matrimonio per Lorella Cuccarini e Silvio Testi, una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo. Dal 1991. Per celebrare l'anniversario Lorella ha pubblicato su Instagram un post. E' una immagine in cui la showgirl e il produttore si scambiano un bacio, il tutto condito da un messaggio: "Ventinove anni... con gioia. Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza". Non basta. La figlia Chiara li riprende in un video mentre si scambiano abbracci durante una cena: "Siete i più belli di tutti", scrive tra le Instagram Stories la ragazza.

