Sanremo 2024, Loredana Bertè: «Punto al podio, ma non devo dimostrare nulla. Sono innamorata della donna che sono»

Loredana Bertè è pronta. Non vede l'ora di tornare sul palco del Teatro Ariston. Lo farà per la dodicesima volta in gara al Festival di Sanremo con un brano super rock, pieno di personalità, dal titolo Pazza. Un titolo decisamente autobiografico: «E, allo stesso tempo - racconta - universale. È un inno e un manifesto ad amarsi. Per tutti i folli liberi di essere se stessi».

Loredana la ribelle

Una ribelle in carne e ossa: «Ribelle lo sono sempre stata e continuo a esserlo.

Ribelle forever! Da ragazza e da adulta la ribellione è quella di perseverare a essere me stessa, senza scendere mai a compromessi o farmi inculcare le idee altrui». Oggi se Loredana si specchia vede «una donna che sì, si è anche odiata, ma che ora è pazza di sé». Insomma se le si chiede se ha voglia di innamorarsi, lei ti risponde così: «Dipende cosa significa innamorarsi, io lo sono già: mi amo disperatamente».

Il ritorno a Sanremo

Loredana torna a Sanremo da protagonista, forse anche da favorita. Ci torna perché voleva essere in una delle kermesse di Amadeus: «Come ogni volta è la canzone che hai che ti spinge a partecipare. Sanremo è la casa della musica e ora anche una vetrina internazionale, Amadeus ha fatto un grandissimo lavoro e anche per questo volevo esserci in un suo Festival». Obiettivi non se ne pone, racconta ancora al settimanale Gente, ma «arrivare sul podio sarebbe bello, ma credo che ormai non devo più dimostrare niente a nessuno. Con la mia carriera, e il pubblico che in cinque decenni non mi ha mai abbandonato, ho già vinto».