Lina Sastri e la maternità: «Non aver avuto figli è un dolore. Il matrimonio? Sono stata sposata sei mesi con un ballerino»

Lina Sastri abita a Napoli, quartiere di San Lorenzo. E «a San Lorenzo ho girato La casa di Ninetta che è il mio primo film da regista, andrà a marzo al Festival di Bari, l’ho anche scritto, coprodotto e ho una piccola parte. La protagonista è Ninetta, mia madre, il film è dedicato a lei». Al Corriere della Sera Lina racconta la sua città. Una città vissuta fino a 17 anni prima di andare a Roma, a fare l'attrice. «Di Napoli ho ricordi mescolati, si giocava per strada, mio padre c’era e non c’era, perché si rifece una vita in Brasile, faceva il magliaro, ebbe altri due figli da una donna bianca e una nera che non ho mai visto. Noi l’abbiamo saputo dopo della seconda famiglia. Di mio padre ricordo l’assenza e il carattere difficile».

Lina non ha mai parlato di suo fratello Carmine. «Era più grande di me, ha fatto tante cose, era una specie di pirata.

Prima di ammalarsi aprì un ristorante a Napoli, preparava piatti tradizionali, pasta e patate...Vorrei congedarmi così, con un’immagine di cibo che mi riporta al mio adorato Eduardo, il teatro dove si mangia e si sorseggia il caffè, il teatro delle cose e dei fatti».

Una città che è tornato ad amare. «Di Napoli, superata un po’ di puzza adolescenziale sotto al naso, ho tutto quello che mi ha dato, la lingua, la mamma, la musica, la sua imprevedibilità e incostanza, la sua essenza di città di mare dove si agitano colori diversi».

Lina Sastri è stata sposata una volta. Ma per poco. Molto poco: «Sei mesi, con Ruben Celiberti, ballerino e cantante argentino. Non ricordo nemmeno quando ci sposammo. Litigavamo sempre. Una volta andai a Buenos Aires e tornai il giorno dopo». Un matrimonio senza aver vissuto il piacere di una maternità: «Figli non he ho avuti... È stato un grande dolore. Doveva andare così».

Di recente Lina ha partecipato a Ballando con le stelle: «Un'esperienza piacevole ma difficile. Era il 2020, è stato il lavoro sotto Covid. Mio fratello vi morì in quelle settimane. Non avevo pensieri liberi, convivevo col dolore. E non sono brava a fare il personaggio televisivo».