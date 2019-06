Leonardo Tano Siffredi, il figlio di Rocco debutta da modello (sotto gli occhi del papà)

Esordio da modello per Leonardo Tano Siffredi, il figlio del divo dell'hard Rocco Siffredi e di Rosa Caracciolo: con passo sicuro, sguardo irresistibile e sorrisetto compiaciuto, Leonardo Tano ha debuttato a Pitti Uomo come modello nella sfilata di MSGM, il marchio disegnato da Massimo Giorgetti che ha sfilato al Mandela Forum. La notizia, non diffusa ufficialmente, si è sparsa a macchia d'olio dopo poche ore sul web.

Il figlio di Siffredi, classe 1999 e secondogenito (il primo figlio ha tre anni in più e si chiama Lorenzo), è uno studente di ingegneria meccanica: in passerella ha interpretato il water style di MSGM, ovvero l'abbigliamento dedicato alla vita estiva in spiaggia e piscina con grande sicurezza per un debuttante, mostrando anche gli addominali tartarugati senza imbarazzo.



