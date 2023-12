Laura la divina scomparsa, l'appello per la tiktoker napoletana a Chi l’ha visto?: «Siamo molto preoccupati»

Laura la divina, tiktoker napoletana, è scomprsa dal pomeriggio di ieri. La ragazza, stando alle ultime ricostruzioni, si sarebbe allontanata intorno alle ore 17 da casa di Rita De Crescenzo, dove vive, e da qual momento si sono perse le sue tracce. Il telefono risulterebbe spento e immediatamente sono partite segnalazioni e richieste di aiuto da parte di molti utenti. Dapprima si è pensato ad uno scherzo o a una strategia per far parlare del nuovo progetto che si ispira al “Grande Fratello” con soltanto concorrenti napoletani.

La scomparsa

Poi, data anche la particolare condizione psicologica della tiktoker, è stato l'anciato un appello durante la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". In chiusura di puntata infatti, Federica Sciarelli ha detto: «Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come "la divina". Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker».