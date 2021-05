Laura Boldrini e il tumore: «L'ho scoperto per caso: un'amica mi ha salvata»

«Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico»: Invece era «un tumore al femore, un sarcoma raro. Mi hanno tagliato 25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L'osso ricrescerà, ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito». Lo dice Laura Boldrini, che collegamento a 'Piazzapulita' in onda su La7 rivela i particolari sulla malattia che l'ha colpita e sull'intervento chirurgica al quale è stata sottoposta.

Laura Boldrini e il tumore: «Esco dall'ospedale trasformata. Nulla sarà più come prima»

#piazzapulita Laura Boldrini racconta la sua malattia: “Sto meglio, ma il percorso sarà lungo. È stata come un’onda anomala che porta via molte certezze" https://t.co/TwKaXe6jLT — La7 (@La7tv) May 6, 2021

«È stata come un’onda che mi ha travolto, quell’onda che ti porta via tutte le certezze, ti fa scoprire le tue debolezze e le tue fragilità e tutte le priorità poi cambiano. Ora sto meglio ma il percorso sarà lungo» ha detto in diretta.

