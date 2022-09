«Questa piazza non le appartiene», Boldrini contestata da attiviste pro aborto a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2022 "Questa piazza non le appartiene, sa perché non possiamo lottare insieme per i diritti? Perché a lei di chi abita nelle periferie non gliene frega niente". Così le attiviste pro aborto hanno contestato la deputata Laura Boldrini alla manifestazione in Piazza Esquilino a Roma. Potere al Popolo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it