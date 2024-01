Lady Gaga, remake del film di Paola Cortellesi? Rumors su "C'è ancora domani"

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 13:36

"C'è ancora domani" potrebbe diventare "There's still tomorrow". Scherzi a parte ma il film di Paola Cortellesi sembra aver riscosso successo non solo al botteghino ma anche tra i pensieri delle star di Hollywood. Secondo una indiscrezione riportata da "Novella 2000", pare che Lady Gaga abbia intenzione di acquisire i diritti del film dell'attrice e regista italiana applaudita nelle sale del nostro Paese. Descritto come una delle più grandi sorprese cinematografiche degli ultimi anni, "C'è ancora domani", diretto e interpretato in modo magistrale da Paola Cortellesi, ha ottenuto l'approvazione sia della critica che del pubblico, raggiungendo notevoli successi al botteghino e stabilendo diversi record. Dall'altra parte dell'Oceano, Lady Gaga è rimasta incantata dal film e avrebbe attivato il suo staff per acquisire i diritti e realizzare un remake hollywoodiano. C'è ancora domani, altro record di Paola Cortellesi: supera Barbie e diventa il film più visto in Italia nel 2023