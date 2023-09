Kylie Jenner e Timothée Chalamet, coppia "ufficiale": il video al concerto di Beyoncé

Martedì 5 Settembre 2023, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 10:52

Ufficiale, stanno insieme. Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno reso pubblica la loro relazione lunedì, quando sono stati immortalati dai fotografi insieme per la prima volta durante lo spettacolo di Beyoncé a Los Angeles. Le due star hanno "flirtato" al SoFi Stadium di Inglewood in un video condiviso sui social media, durante la terza e ultima tappa del tour LA Renaissance della cantante. La coppia è sembrata divertirsi molto, con Kylie che rideva IN risposta a una battuta, probabilmente, dell'attore. Il look? Kylie indossava un completo senza maniche e aveva i capelli raccolti in un elegante chignon. Come accessorio dei bellissimi orecchini d'oro. Timothée Chalamet ha optato invece per uno stile completamente nero, con felpa e cappuccio e un cappellino "all black" da baseball.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet al concerto di Beyoncé

Timothèe Chalamet and Kylie Jenner all cozied up. 🔥 pic.twitter.com/SRK5RdqkGm — Jermaine (@JermaineWatkins) September 5, 2023

La "spunta blu" alla relazione della coppia ha generato opinioni contrastanti sui social media. Divisione democraticamente divisa tra i pro e i contro. I commenti online sono stati estremamente diversificati, spaziando da reazioni come "È come un film horror! Vi prego" a "Boh, sembrano felici, ride lei e ride lui. Non me lo aspettavo, ma se sono contenti, va bene così" o ancora "No, per favore no", accompagnati da emoticon che esprimono sentimenti innamorati.