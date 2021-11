Kristen Stewart, la star di Twilight sposa la fidanzata Dylan Meyer: «Sì, lo stiamo facendo»

Martedì 2 Novembre 2021, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 20:52

«Ci sposiamo, lo faremo sicuramente, lo stiamo facendo!»: lo ha (quasi) urlato ai microfoni della popolare trasmissione radiofonica americana The Howard Stern Show, Kristen Stewart. La star di Twilight ha annunciato il fidanzamento ufficiale e poi le nozze con Dylan Meyer con cui sta insieme da un paio d'anni e a fare la proposta di matrimonio è stata proprio Kristen. L'attrice, che per la sua interpretazione di Lady Diana in Spencer di Pablo Larrain (inedito in Italia) è data per possibile candidata agli Oscar quale migliore interprete e sarebbe la sua prima volta, non ha un profilo social. Ma la sua Dylan sì e lì posta un pò della loro vita privata, foto di dolci effusioni e momenti familiari. L'ultimo post è una foto di entrambe sdraiate su un tappeto in cui Dylan definisce Kristen 'principessa'.

Kristen Stewart e la sua proposta di matrimonio

Si sono incontrate per la prima volta anni mentre lavoravano a un film, ma è stato solo sei anni dopo che si sono ritrovate alla festa di compleanno di un amico. Pubblicamente sono insieme dall'agosto 2019, quando sono state viste baciarsi e abbracciarsi in pubblico. Kristen Stewart in radio ha raccontato: «Il giorno in cui l'ho incontrata sono saltate tutte le mie certezze. Ero tipo: dove sono stata e come ho fatto a non conoscerti?», e ha deciso di dichiararsi dopo solo due settimane di frequentazione: «Era molto tardi, eravamo in un bar e io le ho detto: 'Sono così innamorata di te'». Già a luglio 2021 si era parlato di un possibile matrimonio, per via di una foto pubblicata con due anelli all'anulare sinistro. Intanto l'attrice, che ha sfondato con Twilight ma film dopo film ha saputo costruirsi una splendida carriera, prepara il debutto alla regia , adattamento del libro di memorie « The Chronology of Water», di cui, scrive Variety, sta cominciando il casting. Oltre a promuovere «Spencer», presentato in prima mondiale in concorso a Venezia 2021, ha appena concluso le riprese di «Crimes of the Future» diretta da David Cronenberg con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Scott Speedman.

Kristen Stewart sbarca a Venezia: attesa per il film su Lady D

L'anello di fidanzamento

Il prezioso anello con cui appariva sui social Dylan aveva già fatto subito pensare che il matrimonio fosse dietro l’angolo. E, in effetti, i fan più attenti avevano già capito tutto. Da allora nessuna delle due hai mai né confermato né smentito la notizia, fino a questo momento. E oggi però Kristen non si è riuscita più a trattenere: il matrimonio è alle porte.