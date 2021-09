Met Gala 2021, i look glamour delle star: tutti gli outfit da non perdere

Martedì 14 Settembre 2021, 15:52

Dopo la pausa dovuta al Covid-19, il MET Gala è tornato: gli abiti di questa edizione 2021 sono spettacolari. L'evento si svolge ogni anno come cerimonia di inaugurazione della mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum. Gli ospiti che presenziano sono chiamati a indossare abiti che rispecchino il tema della mostra. Quest'anno si è scelto omaggiare la moda americana, il tema infatti è "American Independence". Da Kim Kardashian a Billie Eilish, e poi ancora Jennifer Lopez, Rihanna, Camila Cabello, Gigi Hadid e Kristen Stewart: ecco come si sono sbizzarrite le celebrities in questa occasione.