Kim Kardashian compra all'asta la Croce di Attallah di Lady Diana: il gioiello indossato solo dalla principessa (ma che non è mai stato suo)

Era uno dei gioielli piu' amati di Lady Diana, e ora è di Kim Kardashian. Per 163.800 sterline (197.453 dollari; 187.290 euro) la modella e attrice statunitense si è aggiudicata la Croce di Attallah. La croce di ametista è stata contesa, questa sera, da quattro offerenti negli ultimi cinque minuti dell'asta «Royal and Noble» di Sotheby's a Londra e alla fine è finita nelle mani di un rappresentante della Kardashian, ex moglie del rapper Kanye West, a un prezzo più che doppio rispetto alla stima.

Kim Kardashian compra il gioiello di Lady Diana

Gioiello scintillante protagonista di uno dei look più sfavillanti della principessa Diana, la Croce Attallah è riapparsa in pubblico dopo un oblio lungo 35 anni. Il favoloso ciondolo in oro, argento, ametiste e diamanti non fu però mai propriamente dell'ex consorte di Carlo d'Inghilterra: apparteneva, infatti, a un noto gioielliere di Londra, Naim Attallah, ex amministratore delegato di Asprey & Garrard.

La Croce di Attallah

«Si tratta di un gioiello audace per dimensioni, colore e stile, che non può non fare una dichiarazione vibrante, che si tratti di fede o di moda, o di entrambe le cose. Siamo lieti che questo pezzo abbia trovato una nuova vita nelle mani di un altro nome di fama mondiale», ha commentato subito dopo l'asta Kristian Spofforth, capo del dipartimento di gioielleria di Sotheby's Londra. «La principessa Diana e mio padre erano amici e ricordo che lei veniva spesso a trovarlo nello storico negozio Garrard di Regent Street, dove si trovava il suo ufficio, e in diverse occasioni gli chiedeva in prestito il ciondolo: le piaceva molto», ha raccontato Ramsay Attallah, il proprietario del gioiello che è stato venduto.