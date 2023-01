Harry (che pensa a un secondo libro) chiede ancora alla Royal Family di scusarsi con Meghan: «Sanno cosa hanno fatto»

Il principe Harry ha chiesto alla famiglia reale di scusarsi con Meghan Markle dopo aver fatto una serie di affermazioni esplosive nel suo nuovo libro “Spare” appena uscito, sostenendo che la sua famiglia lo stava trattando come se fosse «delirante e paranoico».

Non è però ancora chiaro per cosa Harry voglia che la sua famiglia si scusi con sua moglie, ma Harry ha affermato che stava combattendo la sua “buona battaglia” schierandosi con Meghan. Ha affermato che «se la gente avesse ascoltato» le sue preoccupazioni in precedenza, il divario tra lui e Meghan e il resto dei reali non sarebbe stato così ampio.

L'intervista

In un’intervista con The Telegraph prima del lancio ufficiale del suo libro all’inizio di questa settimana, Harry sembrava incolpare la sua famiglia per la faida tanto che qualcuno ha detto che «Ce n’è abbastanza per un altro libro!» visto che il principe Harry dice di aver tagliato metà del suo racconto di memorie e di aver tolto i dettagli su suo padre e suo fratello. Il duca di Sussex ha aggiunto che non riusciva a capire perché gli sembrasse «scioccante e oltraggioso» raccontare quello che ha detto essere il lato “veritiero” della storia. Harry ha anche affermato di sentirsi “responsabile” di riformare la monarchia nell’interesse dei suoi due figli piccoli e ha descritto come la terapia lo avesse aiutato, ma che non era in grado di «mettersi in contatto» con la sua famiglia per cercare un appoggio: «È stato allora che ho iniziato a cercare di spiegargli come alcune delle loro decisioni e alcune delle cose che stavano facendo - o non facendo - si sarebbero riflesse su di loro. E molto male. Soprattutto sulla scena globale - ha continuato Harry - specialmente nel Commonwealth, in relazione al rapporto con mia moglie. E non sono riuscito ad avere un colloquio con i reali. E’ un fatto di mentalità, di cultura: si viveva all’interno di una bolla che mentre ero lì era indistruttibile».

Harry ha anche detto che i reali «hanno fatto naufragare l’intero piano... a causa del loro bisogno di controllarci finanziariamente, della gelosia e di questa sfortunata situazione: noi ci siamo messi al di fuori del loro controllo. E questo per loro è un grosso problema». Nell’ultima intervista ha spiegato che «le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerci erano invece complici di tutte le storie che stavano letteralmente distruggendo mia moglie, al punto che un giorno stavo tornando da Londra a Frogmore dopo che Archie è nato: entravo nella stanza dei bambini e lei, Meghan, era lì in un fiume di lacrime, lacrime che gocciolavano su Archie mentre lo allattava».

La famiglia

Parlando della sua famiglia, ha detto: «Vorrei che si sedessero davvero con me, correttamente, e invece di dire che sono delirante e paranoico, sedersi davvero e fare una conversazione adeguata su tutto ciò che è accaduto e prendersi delle responsabilità facendo le scuse a mia moglie.

Harry ha detto tra l’altro apertamente di aver usato l’ayahuasca, uno psichedelico seguito da un professionista mentre cercava una terapia per i suoi problemi di salute mentale. Sebbene William sia stata la prima persona a incoraggiare Harry a provare la terapia, con il tempo il divario col fratello è aumentato. In “Spare”, Harry ha rivelato che William crede che tutta la sua terapia lo abbia reso delirante e si è chiesto se gli fosse stato «lavato il cervello» dal terapista che stava vedendo.

Altrove nella sua intervista con The Telegraph, Harry ha approfondito il perchè della sua decisione di parlare. Ha detto: «Non si tratta di cercare di far crollare la monarchia, si tratta di cercare di salvarli da se stessi. E so che verrò crocifisso da molte persone per averlo detto».