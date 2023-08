Il pugile professionista americano Kevin Johnson ha deciso di cambiare il suo nome in onore del presidente russo Vladimir Putin. L'annuncio è arrivato prima del match contro il russo Mark Petrovsky in occasione del torneo Fight Club Ren Tv. «È un omaggio al presidente Vladimir Putin. Ora mi chiamerò Kevin Vladimirovich. Sono russo al 100%, non è uno scherzo», ha dichiarato il pugile. Il boxer ha sottolineato di amare la Russia sotto tutti i punti di vista: dal sistema politico ai paesaggi, fino alla cultura. Johnson ha svelato anche di essere un ammiratore di Putin: nel mese di aprile, il boxer aveva chiesto allo zar di dargli la cittadinanza russa.

Chi è Kevin Johnson

Il pugile professionista americano Kevin Blue Johnson ha avuto 59 incontri (21 sconfitte) nei suoi 20 anni di carriera. In particolare, ha ottenuto importanti vittorie nei combattimenti con gli ex campioni del mondo Bruce Seldon e Yoan Pablo Hernandez.

Johnson ha perso due volte contro gli ucraini. Nel dicembre 2009, Johnson ha combattuto con l'attuale sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, per il titolo mondiale WBC, detenuto dall'ucraino. La lotta è durata 12 round e si è conclusa con la vittoria di Klitschko. Nell'agosto 2022, Johnson ha incontrato un altro supermassimo ucraino - Ihor Shevadzutsky , che ha anche sconfitto Johnson ai punti.