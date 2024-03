Kate Middleton, ecco le immagini della spesa con William: cammina spedita e sorride. «Serena, rilassata e in salute»

Kate Middleton è stata vista in pubblico sabato scorso mentre col marito William si trovava in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor. Lo rivela in prima pagina il Sun che sottolinea come, secondo le testimonianze raccolte da chi si trovava al Windsor Farm Shop, la principessa sembrasse «felice, rilassata e in salute».

Kate Middleton compare in un negozio a Windsor con William: «Era felice, serena e rilassata». È la prima volta che riappare in pubblico

Kate Middleton, ecco le immagini della prima uscita

«Dopo tutte le voci che sono circolate, sono rimasto sbalordito nel vederli lì», ha affermato una delle fonti raccolte dal tabloid. La notizia è stata poi confermata dalle immagini pubblicate in esclusiva dal portale statunitense TMZ: nel video è possibile vedere Kate camminare spedita all'uscita del negozio, in compagnia del principe William, sorridente e senza esitazioni.

Quando torna in pubblico

Secondo il Telegraph la principessa non esclude di ritornare alla ribalta la domenica di Pasqua e potrebbe unirsi alla famiglia per la tradizionale passeggiata, nella quale verrebbe fotografata. Una fonte del palazzo ha detto al giornale che non c'è stata «nessuna conferma in ogni caso», aggiungendo che qualsiasi altra cosa è una speculazione.

Le notizie di un ritorno anticipato e del suo avvistamento a Windsor arrivano solo pochi giorni dopo che la principessa è stata fotografata sul retro di un'auto insieme al principe William mentre lasciavano il castello di Windsor lunedì scorso. Il Principe di Galles era in viaggio verso l'Abbazia di Westminster per la funzione annuale del Commonwealth Day, mentre MailOnline ha spiegato che Kate era diretta a un «appuntamento privato».