Kate Middleton compare in un negozio a Windsor con William: «Era felice, serena e rilassata». E' la prima volta che riappare in pubblico

Sabato mattina, 16 marzo. Una coppia sta curiosando tra gli scaffali di prodotti tipici di una fattoria vicino al castello di Windsor. Ma non è una coppia qualsiasi. Sono Kate Middleton e il principe William, avvistati mentre fanno la spesa in un negozio vicino ad Adelaide Cottage, la casa dove la principessa ha passato questi mesi di convalescenza. Eccola lì Kate, in carne e ossa. «Felice, sana e rilassata», così la descrive un testimone che ha raccontato al Sun l'incredibile incontro. Dopo settimane di speculazioni in cui si vociferava di una principessa depressa, sull'orlo del divorzio (qualcuno ipotizzava che fosse addirittura in coma), l'apparizione di Kate smorza una volta per tutte le teorie assurde sulla sua "sparizione".

L'avvistamento

E' la prima volta che la principessa compare in pubblico da quando si è sottoposta a un intervento all'addome il 18 gennaio.

Kate era insieme al principe William. Avevano trascorso la mattinata guardando i loro figli George, 10 anni, Charlotte, otto e Louis, cinque, partecipare ad attività sportive. Poi hanno scelto di recarsi a fare la spesa in un negozio di prodotti tipici, il Windsor farm Shop, dove la coppia si reca spesso. Un testimone che ha visto la coppia ha raccontato al Sun: «Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate era fuori a fare shopping con William e sembrava felice e stava bene. I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da poter fare un salto a fare la spesa».

Nessuna foto

L'incontro non è stato documentato. Non è stata scattata alcuna foto della coppia, aderendo alla loro richiesta di privacy mentre Kate si riprende dall'intervento, ma la loro apparizione è un segnale incoraggiante: Kate è pronta a tornare agli impegni reali ufficiali. La principessa, che ha avuto il suo ultimo impegno pubblico a Sandringham il giorno di Natale, dovrebbe tornare in servizio dopo il 17 aprile, quando i suoi figli ricominceranno alla Lambrook School, vicino ad Ascot, dopo le vacanze di Pasqua. Eppure qualcuno ipotizza che Kate potrebbe fare un ritorno anticipato e apparire alla messa mattutina di Pasqua presso la Cappella di San Giorgio nella tenuta di Windsor.

Quando tornerà ufficialmente

Secondo il Telegraph la principessa non esclude di ritornare alla ribalta la domenica di Pasqua e potrebbe unirsi alla famiglia per la tradizionale passeggiata, nella quale verrebbe fotografata. Una fonte del palazzo ha detto al giornale che non c'è stata "nessuna conferma in ogni caso", aggiungendo che qualsiasi altra cosa è una speculazione. Le notizie di un ritorno anticipato e del suo avvistamento a Windsor arrivano solo pochi giorni dopo che la principessa è stata fotografata sul retro di un'auto insieme al principe William mentre lasciavano il castello di Windsor lunedì scorso. Il Principe di Galles era in viaggio verso l'Abbazia di Westminster per la funzione annuale del Commonwealth Day, mentre MailOnline ha spiegato che Kate era diretta a un "appuntamento privato".

Come sta veramente

Durante il fine settimana, una fonte vicina ai principi, ha detto che la coppia rivelerà maggiori informazioni sulla malattia e sulla guarigione di Kate a tempo debito. «Nel caso di Kate, non c'è quasi nessun altro al mondo il cui viso, corpo e vestiti siano più giudicati dei suoi - ha detto l'insider al Sunday Times - Quello che sta succedendo è esattamente quello che avevano detto sarebbe successo: avrebbe trascorso due settimane in ospedale e sarebbe tornata dopo Pasqua». Un amico ha detto che Kate e William sono pienamente consapevoli delle voci che circolano, ma ha affermato: «Non sono come Harry, ossessionati dalle notizie che scorrono Twitter. Seguono le notizie e vedono gli avvisi delle ultime notizie della BBC». L'insider ha aggiunto che le speculazioni sul matrimonio della coppia sono "semplicemente crudeli", soprattutto mentre William, Kate e i loro figli stanno "attraversando il momento più difficile che abbiano dovuto affrontare come famiglia". Kate è stata ricoverata alla London Clinic - l'ospedale privato dove il re è stato sottoposto a cure per un tumore alla prostata - per un intervento chirurgico addominale programmato. Ha lasciato l'ospedale il 29 gennaio – quasi due settimane dopo – tornando all'Adelaide Cottage a Windsor. I dettagli della sua condizione non sono stati rivelati, ma Kensington Palace aveva affermato che non era tumore e che la principessa desiderava che le sue informazioni mediche personali rimanessero private. Poi la principessa era sparita per mesi. Fino a sabato mattina.