Kate Middleton, il segreto della principessa per mantenersi in forma? La colazione con questi tre ingredienti speciali

Una colazione da principessa. È questo il segreto di Kate Middleton per mantenere la sua forma smagliante. Alcuni esperti vicini alla casa reale hanno rivelato che la principessa del Galles fa tutti i giorni una colazione a base degli stessi alimenti: avena, cavoli, spinaci e alga spirulina. Ecco la ricetta.

La colazione di Kate

Kate Middleton fa tutti i giorni colazione a base di latte di avena, che è ricco di proteine, carboidrati e fibre. Poi segue con una bevanda ricca di alimenti altamente nutrienti che contiene cavolo cappuccio, spinaci e alga spirulina: sono le verdure preferite di Kate e sono molto salutari grazie all proteine e vitamine che contengono. In vista di giornate più impegnative, la principessa sceglie una ciotola di Porridge, per mantenere alti i suoi livelli di energia durante il giorno. Il porridge è una ricetta tipica della colazione inglese: i fiocchi di avena si cuociono in acqua, latte e miele fino a diventare cremosi. Questa base si può arricchire con ingredienti diversi come yogurt, frutta fresca, frutta secca, cioccolato, cocco o confettura.

Kate Middleton, blazer rosso di Zara per l'esordio da principessa del Galles: il prezzo (low cost)

La dieta della principessa

Per gli altri pasti la Principessa del Galles apprezza piatti come l'insalata di anguria con feta, avocado e cetriolo. Per gli spuntini pomeriidiani Kate ama le bacche di goji e frutta e verdura cruda tra i pasti, tutti alimenti ricchi di sostanze nutritive che promuovono una forte crescita dei capelli.

Infine la cena preferita di Kate è il Curry di Lenticchie, una ricetta indiana (a base di lenticchie rosse, latte di cocco, brodo vegetale e verdure) : si dice che avesse un desiderio particolare di questo piatto quando era incinta. Se non ha tempo per un pasto completo, preferisce spuntini facili e veloci come gli spiedini di verdure.

Anche il fitness è una parte importante dello stile di vita di Kate. Nella sua routine ci sono diversi allenamenti: corsa, spinning, yoga, allenamento con i pesi e HIIT (allenamento ad intervalli ad alta intensità).

Harry rifiutò l'offerta di William di incontrarsi per sanare la loro spaccatura: il retroscena che emerge solo ora