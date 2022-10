Kate Middleton sceglie un blazer rosso di Zara per il suo esordio da principessa del Galles: il prezzo incredibile

Esordio di classe per la principessa del Galles. A un mese dalla scomparsa di Elisabetta, Kate Middleton si conferma regina di stile, anche a basso costo. Durante una recente apparizione in un suo videomessaggio di buona fortuna alle Red Roses, la squadra inglese di rugby femminile prima del Campionato del Mondo, è apparsa con un blazer rosso vivo e bottoni d'oro di grande effetto.

Meghan, l'inedito retroscena del suo matrimonio: ecco la risposta a Carlo che l'accompagnava all'altare

Kate Middleton e il blazer rosso per il suo esordio da principessa del Galles: il prezzo incredibile

Non è la prima volta che la moglie di William sfoggia il capo che, nella sua linea semplice e slanciata, è di sicuro effetto e facilimente replicabile visto il prezzo popolare. Si tratta infatti di un blazer di Zara del costo di 59,99 sterline, che Middleton aveva già indossato in occasione della sua visita in Danimarca all'inizio di quest'anno e, l'anno prima, agli Europei di calcio a Wembley.

Nel suo ruolo di patrona della Rugby Football Union e in vista del Campionato di Coppa del Mondo in Nuova Zelanda, Kate ha detto: «Ciao a tutti. Volevo prendermi un momento per augurare alle Red Roses tutta la migliore fortuna per la coppa del mondo di rugby in Nuova Zelanda. Mi sono divertita così tanto con tutti voi a Twickenham all'inizio di quest'anno e non vedo l'ora di vedere come andrete avanti durante il torneo».

«Per molti della squadra questa sarà la prima coppa del mondo in cui giocherete: congratulazioni per essere state selezionate per la squadra. So che questo sarà un momento particolarmente importante nella vostra carriera finora e spero che vi godrete ogni minuto». E ha ggiunto: «Sono stata anche felice di sapere che alcune delle squadre vincitrici del 2014 sono tornate per aiutare a portare di nuovo a casa la coppa. Buona fortuna per le settimane a venire. Metterò presto la sveglia per fare il tifo per voi fino in fondo».