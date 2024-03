Kate Middleton, le amiche sotto choc: «Non sapevano del tumore». Da Pippa a Zara Tindall e Natasha Archer, chi è la sua cerchia più stretta

James Middleton è stato il primo a condividere apertamente il suo amore e il suo sostegno per Kate, pubblicando un post su Instagram venerdì scorso non appena è stata resa pubblica la notizia del cancro di sua sorella. Ha pubblicato una foto da bambino insieme a Kate accompagnata da un dolcissimo messaggio: «Nel corso degli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia scaleremo anche questa con te». James, Kate e Pippa Middleton sono incredibilmente uniti. «Pippa non è solo sua sorella è la sua migliore amica. Sono estremamente leali tra loro», ha detto una fonte vicina alla famiglia al Times. E se i Middleton sono l'ancora a cui Kate in questo momento può aggrapparsi, sono molti altri gli amici cu sui la principessa può contare.

La cerchia di amici di Kate e William



Kate non aveva rivelato di avere un tumore neanche ai suoi amici più stretti. Solo pochissimi conoscevano le sue reali condizioni e per la cerchia della Principessa del Galles è stato uno choc. Apparte la sua fedele assistente personale e stilista Natasha Archer, che è stata al fianco della principessa durante tutto il suo trattamento ospedaliero presso la London Clinic, gli amici di Kate e William sono gli stessi dai tempi della scuola e molti sono anche i padrini dei bambini. Alcuni di loro vivono vicino al ritiro dei gallesi da Londra o alla tenuta di Windsor, Anmer Hall nel Norfolk. Fanno parte del gruppo di Norfolk, Rosie van Cutsem - la stilista dell'etichetta Troy - e suo marito, William, che è il padrino del principe George; Lady Laura e James Meade, un altro padrino della principessa Charlotte e uno dei due testimoni di nozze del principe William insieme a Thomas van Straubenzee.

Le compagne di Kate



Poi c'è Lady Zoe Warren, a cui Kate potrebbe rivolgersi per un consiglio sul benessere.

La moglie del manager dei cavalli da corsa reali Jake (un vecchio compagno di scuola di Eton di William e Harry), insegna yoga e pilates. Oltre allo yoga, Warren potrebbe essere a disposizione per tecniche di respirazione e consigli nutrizionali. Recentemente ha lanciato un'app, Peachy with Zoe, e ospita regolarmente lezioni di persona a Bucklebury, vicino alla casa d'infanzia di Kate e a poche miglia dalla residenza di Kate a Windsor, Adelaide Cottage. «Kate si rivolgerà alla sua famiglia e ai suoi amici per mantenere le cose il più normali e ottimistiche possibile durante il trattamento - ha detto una fonte vicina ai reali - I suoi figli sono la sua preoccupazione principale… è una figura materna incredibilmente riconoscibile, del tutto naturale. È prima di tutto una madre e poi una figura pubblica».

I Tindall

Nella posta in gioco della positività, la cugina di William, Zara, madrina di George, e suo marito, Mike Tindall, entreranno in gioco. Parte del fascino di Mike Tindall è che rompe spesso con il protocollo: è noto per fare facce sciocche per far ridere i bambini durante gli impegni ufficiali. «I Tindall sono il collante della famiglia e portano sempre il divertimento nelle riunioni di famiglia, non importa quanto sia seria l'occasione. Possono aiutare a distogliere la mente della famiglia dalla gravità di ciò che sta accadendo», dicono. Mike è semplicemente se stesso ed è giocoso con George, Charlotte e Louis. È d’aiuto il fatto che tutti abbiano figli della stessa età con cui possono divertirsi insieme in privato e portare un senso di normalità in quella che è una situazione stressante per tutti i soggetti coinvolti.

Le migliori amiche

Per quanto riguarda la leggerezza per Kate, potrebbe trovarla nei vecchi amici di Marlborough: Sophie Snuggs, nata Carter, e la cognata di Sophie, Hannah Gillingham-Carter, che sono rispettivamente madrine di Charlotte e Louis. Hanno vissuto con lei i giorni delle sue feste giovanili e hanno mantenuto i suoi segreti. Man mano che le donne sono cresciute, la loro amicizia si è evoluta, passando dalle serate al Mahiki alle giornate con la famiglia allo stadio di football di Norwich. È una rete di supporto stretta e tutti sono pronti ad aiutare Kate in uno dei momenti più difficili della sua vita.