Kate Middleton, il fratello "pecora nera" si sposa (ma copia l'anello al principe William)

Ormai tutti i fratelli Middleton si sono "sistemati". Anche James, il fratello "pecora nera" di Kate Middleton, sarebbe in procinto di sposarsi. In passato il giovane ha dato alla sua famiglia non poche preoccupazioni e ha imbarazzato la duchessa di Chambridge per via del suo aspetto trasandato. Le sue foto sono finite sui tabloid a causa della sua parentela eccellente.

Kate Middleton, le foto imbarazzanti del fratello James: «Sono depresso»

Beyoncé, il padre ha un tumore al seno: è uno dei pochi uomini vittima di questa malattia

Ha raccontato di aver sofferto di depressione e di essere riuscito ad affrontare il male oscuro grazie ai suoi amici a quattro zampe, gli inseparabili cagnolini. James è un uomo completamente cambiato ed è per questo che ha deciso di dare una svolta alla sua vita: ha chiesto la mano della sua fidanzata francese Alizee Thevenet, a cui è legato da circa un anno. Il fidanzamento è stato reso noto solo poche ore fa, ma c'è qualcuno che ha notato la somiglianza tra l'anello della proposta e quello che il cognato William donò a sua sorella.

La 29enne analista francese, infatti, ha sfoggiato al dito un gioiello con zaffiro blu incastonato in una corona argentata. Una copia di quello che apparteneva alla principessa Diana e che è stato indossato per la prima volta da Kate Middleton durante la cerimonia ufficiale di fidanzamento con il Principe.

«Ha detto sì, il nostro segreto è fuori ma non potremmo essere più felici di così», ha dichiarato il 32enne in un post pubblicato su Instagram. La coppia si è conosciuta l'anno scorso al South Kensington Club di Londra proprio grazie al cocker spaniel di James, Ella. La cucciola avrebbe attirato l'attenzione della 29enne francese facendoli incontrare.



Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA