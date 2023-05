Johnny Depp, applausi (e commozione) a Cannes: la rinascita dopo Amber Heard. Dal contratto milionario con Dior al nuovo film

Johnny Depp si è ripreso la scena a Cannes, dove ha sfilato sul red carpet nella serata d'apertura, con un ruolo regale: interpreta Luigi XV in Jeanne Du Barry di Maiwenn. Il suo primo film dopo la bufera Amber Heard. Le ultime volte di Depp sulla Croisette risalgono a più di dieci anni fa. Con Penelope Cruz e la ciurma dei Pirati dei caraibi (era il 2011), l'anno successivo con l'allora moglie Vanessa Paradis. Ora è tornato. Ed è tornato forte di un contratto record appena strappato a Dior: oltre 20 milioni di dollari, il più ricco accordo pubblicitario mai firmato nel campo delle fragranze maschili, per i nuovi spot del profumo Sauvage. Un ulteriore rivincita per la star a cui la ex moglie Amber Heard aveva detto: «Perché Dior dovrebbe voler fare affari con te? Hanno a che fare con la classe e lo stile e tu non hai stile».

Il look

E invece Johnny di stile ne ha da vendere come dimostra il look sfoggiato a Cannes: è apparso elegantissimo e impeccabile sul tappeto rosso per la cerimonia di apertura al Palais du Cinema.

Il risarcimento milionario

La rinascita per Depp è iniziata nel giugno 2022. Quando l'attore ha vinto la causa per diffamazione intentata contro l'ex moglie. Un processo super mediatico che sarà ricordato come uno dei peggiori della storia: Johnny e Amber hanno infatti dato in pasto al mondo, per settimane, i raccapriccianti retroscena di nozze da incubo a base di violenza, sangue e degrado. Dalla vittoria in tribunale Depp ha ricavato un milionario risarcimento dell'ex moglie, che sarà devoluto in beneficenza.