Cannes 2023, look pagelle: Uma Thurman diva (9), Charlotte Casiraghi regale (8), Helen Mirren fata turchina (6)

Si apre il sipario sulla 76esima edizione del Festival del Cinema di Cannes 2023 e nella serata dell'inaugurazione gli occhi sono puntati sui look delle star che hanno sfilato sul red carpet. A tagliare i nastri di partenza dell'evento più mondano della Costa Azzurra la madrina Chiara Mastroianni, che ha accolto la giuria di quest'edizione del Festival al Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals assieme al pubblico di star accorse a onorare la Palma d'Oro d'onore, Michael Douglas, e il cast del film Jeanne du Barry de Maïwenn, in primis Johnny Depp, con il quale l'evento prende ufficialmente il via.

