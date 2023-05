Festival di Cannes 2023 al via, bagno di folla per Johnny Depp. Uma Thurman con il mantello, Mirren come Frozen

Uma Thurman con il mantello rosso da regina, Helen Mirren regina di ghiaccio come Elsa di Frozen, Emmanuelle Beart fatale in nero e bianco con cappello a larghe tese: è il red carpet dell'apertura del festival di Cannes stasera al Palais du Cinema con la cerimonia condotta da Chiara Mastroianni cui seguirà la premiere fuori concorso del film di e con Maiwenn Jeanne du Barry con Johnny Depp. Il parterre è sfavillante, i look sono anche audaci nei colori con tanto fucsia e giallo acido oltre a oro, nero e bianco. In blu lungo Catherine Deneuve, mamma della madrina, e soprattutto volto magnifico del poster di Cannes 2023. Capelli raccolti con il codino, fazzoletto bianco nella giacca, occhiali scuri: è stato accolto con ovazioni sulla Croisette l'arrivo del roi Johnny Depp, re Luigi XV nel film