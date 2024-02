John Travolta, giallo sulla pubblicità occulta alle scarpe «da un milione» e "Il ballo del qua qua". U-Power: noi estranei. Polemiche su cachet «da 200mila euro»

John Travolta? Ha preso 200mila euro per andare a Sanremo 2024. A tanto ammonterebbe - secondo quanto apprende l'Adnkronos - il cachet pagato all'attore americano per la sua partecipazione alla seconda serata del Festival. Il siparietto con Travolta, coinvolto prima in un tutorial dei suoi balli cinematografici iconici per Amadeus e poi fuori dal teatro Ariston in un "Ballo del Qua Qua" con Fiorello e il direttore artistico del festival che ha scatenato le ironie della rete, è durato poco più di una quarto d'ora. E il cachet pagato dalla Rai sarebbe appunto di circa 200.000 euro. La cifra, secondo fonti consultate dall'Adnkronos, non comprende le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso, in quanto l'attore ha raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor.

Il caso delle scarpe e della possibile pubblicità occulta

Ma c'è un altro caso che riguarda John Travolta e riguarda le scarpe di U-Power, l'azienda di base a Monza (e che infatti dà il nome allo stadio della squadra di Galliani in Serie A).

Pare che per indossare le sneaker bianche - più volte inquadrate dai registi Rai - sia stato pagato un milione di euro dalla stessa azienda. Il che configurerebbe un nuovo caso di pubblicità occulta che invece Amadeus tanto aveva cercato di evitare.

La nota di U-Power

U-Power smentisce categoricamente di essere parte in causa dell'accordo tra John Travolta e la Rai. «Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo - si legge in una nota dell'azienda di Paruzzano - U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo», conclude la nota.

L'esposto del Codacons

Il Codacons presenta oggi un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sul caso delle scarpe indossate dall'attore John Travolta nel corso della sua partecipazione ieri al festival di Sanremo. Lo annuncia la stessa associazione all'Adnkronos. «In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il "pelo ma non il vizio" - dice il Codacons - e dopo la multa inflitta dall'Agcom e confermata dal Tar per l'edizione del 2023 durante la quale venne sponsorizzata illecitamente l'azienda Instagram, anche quest'anno nel corso delle prime due serate del Festival si sarebbero verificati casi di presunta pubblicità occulta a danno dei telespettatori». «Il primo caso a finire al vaglio delle autorità è quello sulle scarpe di John Travolta - spiega l'associazione - L'attore risulterebbe infatti essere legato da rapporti commerciali all'azienda di calzature U-Power, e proprio ieri, nel corso del suo intervento al Festival, avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial, scarpe più volte riprese in primo piano dalle telecamere Rai». «Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, inoltre, l'attore avrebbe ricevuto un compenso da 1 milione di euro dalla U-Power per salire sul palco dell'Ariston -prosegue il Codacons- Denaro che si aggiunge all'esorbitante cachet da 200mila euro che la Rai, stando a quanto pubblicato da Adnkronos, avrebbe riconosciuto a John Travolta, peraltro per un siparietto ridicolo e di dubbio gusto, bocciato da pubblico e critica». E quello relativo al compenso pagato dalla Rai all'attore è un aspetto «su cui ora dovrà pronunciarsi la Corte dei Conti: il Codacons ha deciso infatti di chiedere chiarimenti alla magistratura contabile per capire se, alla luce della pessima performance dell'artista, il cachet da 200mila euro sia proporzionato e congruo, o se al contrario non rappresenti uno spreco di risorse pubbliche, essendo la Rai finanziata con i soldi dei cittadini che pagano il canone», annuncia il Codacons.

La gag (che non è piaciuta)

Alla fine l'interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver "pagato dazio" con il fan Amadeus sul palco accennando i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, piuttosto imbarazzato, ha partecipato alla gag. Sul web ironie e accuse. «John Travolta tornerà in america raccontando che è stato in italia al festival di Sanremo ballando il Qua Qua dance con amadeus e fiorello: siamo un paese di pazzi esauriti», scrive Clarissa su X. «Ripenso ancora a questo momento e l'imbarazzo che avrà avuto John Travolta nel ballare "Il ballo del qua qua". Usato come un pupazzo per riempire quei 10 minuti per poi essere silurato. Questo paese non è reale!», il tweet di "Graz".

Il mea culpa di Amadeus e Fiorello

Il "ballo del qua qua" di John Travolta, Amadeus e Fiorello è stata «una delle gag più terrificanti della storia della tv!». A scherzarci su sono stati gli stessi Fiorello e Amadeus a Viva Rai2! Viva Sanremo! Lo showman, ammettendo la gag non riuscitissima, ha rincasato la dose: «Oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del ballo del qua qua». «Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia», ha ironizzato ancora lo showman.