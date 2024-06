Armi, navi, apparecchiature tecnologiche: le perdite russe in Ucraina hanno superato secondo una stima del Newsweek i 60 miliardi di dollari. Colpiti in particolare sistemi e piattaforme con impatto maggiori. I dati compilati dal portale finanziario ucraino Minfin.com.ua suggeriscono che le perdite totali di attrezzature russe su terra, aria e mare in Ucraina hanno superato dunque i 60 miliardi di dollari. Newsweek non ha potuto verificare in modo indipendente questa cifra, che si basa sui dati pubblicati dall'esercito ucraino e sui calcoli del sito ucraino di Forbes, tra le altre fonti, e ha contattato il Ministero della Difesa russo per un commento via e-mail.

Russia, esercitazioni militari nei Caraibi: un nuovo capitolo nella tensione Mosca-Washington che rievoca la Guerra fredda