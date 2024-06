Elezioni Europee 2024. Prende il via la maratona elettorale. Il 6 giugno (dalle 7:30) i Paesi Bassi sono stati i primi in Ue ad aprire i seggi, inaugurando una sessione elettorale che in quattro giorni porterà al voto oltre 370 milioni di elettori da Lisbona a Tallinn.

Ma quando si vota nei vari Paesi?