Jodie Foster contro la Generazione Z: «Al lavoro sono fastidiosi, arrivano quando vogliono e sbagliano a scrivere le mail»

Jodie Foster non le manda certo a dire alla Genz Z. In un’intervista al “The Guardian” l’attrice ora 61enne due volte premio Oscar ha confessato quanto sia stato difficile nella sua carriera lavorare con chi è nato tra il 1997 e il 2012: «Sono davvero fastidiosi, soprattutto sul luogo di lavoro», ha dichiarato la Clarice Starling de “Il silenzio degli innocenti”.

Ma non finisce qui.

E continua: «Dicono: ‘No, non me la sento oggi, verrò alle 10.30’. Quando poi c'erano errori nelle mail di lavoro e l'attrice lo faceva notare, la risposta era simile. «Ci sono errori di grammatica, hai controllato l’ortografia?», per poi sentirsi rispondere: «Perché dovrei farlo? Non è anche questo un tipo di limitazione?».

La soluzione? Secondo Foster «hanno bisogno di imparare a rilassarsi, a non pensarci troppo, a inventare qualcosa che sia solo loro». E l'attrice si propone come loro mentore: «A volte è più divertente fare questo che essere protagonisti».

Chi è Jodie Foster

Chi non conosce Foster è probabile che si chieda da quale pulpito viene la predica. A 14 anni, nel 1976, Foster interpreta la prostituta minorenne Iris in “Taxi Driver” di Martin Scorsese, ricevendo pure la sua prima nomination agli Oscar. Un ruolo difficile e complicato, dove Foster viene sostituita dalla sorella Connie nelle scene più cruente (per volere della madre), ma grazie al quale conferma il suo status di bambina prodigio e fa tesoro dei colleghi più grandi di lei.

Dopo tanti e tanti ruoli, il 1988 segna la sua carriera: ottiene il ruolo da protagonista nel film “Sotto accusa”, basato sulla storia vera di una cameriera stuprata su un flipper da bar. L’interpretazione la porta a vincere la prima statuetta dorata, un Golden Globe e anche un David di Donatello.

E poi nel 1991 arriva il personaggio che le ha fatto guadagnare un posto nell’Olimpo del cinema mondiale: l’agente dell’Fbi Clarice Starling ne “Il silenzio degli innocenti”, a fianco di Anthony Hopkins alias Hannibal Lecter.