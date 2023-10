Jimmy Carter compie 99 anni, come sta l'ex presidente americano ricoverato in un ospizio

Jimmy Carter ha compiuto 99 anni e 7 mesi fa è stato ricoverato in una casa di cura. L'ex presidente americano e sua moglie Rosalynn, 96 anni, hanno fatto una rara apparizione pubblica, a bordo di un SUV nero, al Plains Peanut Festival.

La festa ufficiale per il compleanno del presidente degli Stati Uniti più longevo della storia era stata riprogrammata per le 10 di sabato invece che per domenica, quando i fondi federali che contribuiscono a tenere accese le luci della Jimmy Carter Presidential Library and Museum di Atlanta rischiavano di esaurirsi, come hanno dichiarato i funzionari della fondazione. La sera stessa, poi, il Congresso ha votato per evitare lo shutdown a poche ore dalla scadenza.

Il presidente Joe Biden ha inviato gli auguri di compleanno a Carter in un video postato su X (ex Twitter). «Presidente Jimmy Carter, lei rimane lo spirito e il cuore del popolo americano», ha scritto nel post.

President Jimmy Carter, you remain the spirit and the heart of the American people. It’s a great honor to know you and to have worked with you.



Jill and I wish you a happy birthday. pic.twitter.com/ZUVHjgOYvy — President Biden (@POTUS) October 1, 2023

I festeggiamenti si sono svolti sabato anche nella città natale di Carter, Plains, in Georgia, dove si trova il Jimmy Carter National Historical Park, che comprende la fattoria e la scuola dell'ex presidente.

«La dedizione di Jimmy Carter al servizio pubblico, l'incrollabile impegno per i diritti umani e gli instancabili sforzi per rendere il mondo un posto migliore continuano a ispirare tutti noi», ha dichiarato il parco in un messaggio di compleanno pubblicato su Facebook domenica.

Carter ha un melanoma che si è diffuso al cervello e al fegato.

Sta ricevendo delle cure palliative. Ha dichiarato infatti di voler interrompere ulteriori interventi medici e di voler trascorrere i suoi ultimi giorni a casa con la moglie, alla quale a maggio è stata diagnosticata una demenza.

Suo nipote Jason Carter, che dirige il Consiglio di amministrazione del Carter Center, ha dichiarato a settembre che la coppia stava «arrivando alla fine».

«Lui è in ospizio ormai da diversi mesi, ma loro sono felici», ha detto a USA Today. «Sono insieme. Sono a casa. Sono innamorati, e non credo che nessuno possa ottenere di più. Insomma, è una situazione perfetta per questo momento della loro vita».

Carter è stato alla Casa Bianca per un solo mandato, dal 1977 al 1981, durante il quale ha presieduto gli accordi di Camp David che hanno posto fine ad anni di conflitto tra Israele ed Egitto, ha reso i diritti umani parte integrante della politica estera degli Stati Uniti e ha adottato una linea dura contro l'Unione Sovietica.

Dopo aver perso la sua candidatura per la rielezione contro Ronald Reagan, Carter istituì il Carter Center per promuovere ed espandere i diritti umani, un impegno che gli valse il Premio Nobel per la pace nel 2002. Ha anche contribuito a trasformare Habitat for Humanity in una forza mondiale per il bene.