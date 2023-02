Morta Zandra Flemister, prima agente afroamericana che protesse i presidenti Usa ma soffrì di razzismo

Durante il suo servizio Zandra Flemister ha protetto e seguito come un'ombra le famiglie dei presidenti Gerald Ford e Jimmy Carter. E' morta all'età di 71 anni, la prima donna di colore assunta dai Servizi Segreti degli Stati Uniti, lasciando in eredità una brillante carriera e, ultimamente, la battaglia contro l'Alzheimer. Zandra però si è anche battuta per fermare il razzismo malcelato e strisciante con il quale ha dovuto fare i conti personalmente per tanti anni nella amministrazione. «Volevo essere un'apripista per altre donne afroamericane» avrebbe detto a proposito della sua carriera nei servizi segreti.

Questa dichiarazione giurata, ha raccontato il New York Times, faceva parte di una causa collettiva che ha visto più di 100 agenti neri ed ex agenti descrivere una cultura di discriminazione razzista nei Servizi Segreti. Micro-aggressioni, mobbing e commenti verbali ostili nei suoi confronti facendola spesso sentire "imbarazzata e umiliata".

Un giorno il suo supervisore le disse che avrebbe dovuto abbandonare il suo taglio di capelli afro se voleva essere promossa. E anche dopo aver seguito il consiglio del supervisore, Flemister si è sentita non rispettata e come se fosse stata messa in "mostra". Un'altra volta un collega mise la foto di un gorilla sul suo documento di identità.

Oltre alla sua esperienza personale, Flemister ha raccontato di essere stata testimone di razzismo anti-nero da parte dei suoi colleghi. Mentre lavorava con i presidenti di Senegal e Grenada durante la loro visita negli Stati Uniti.

La sua carriera è decollata dopo il trasferimento al servizio estero. È diventata console generale di sorveglianza in Pakistan e poi è stata selezionata per il servizio estero superiore nel 2006.L'Alzheimer la ha colpita nel 2010 al punto da costringerla a chiedere il pensionamento all'età relativamente precoce di 59 anni.