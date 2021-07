Jim Morrison, morta la moglie Patricia Kennealy: conobbe il leader dei Doors durante un'intervista

Giovedì 29 Luglio 2021, 13:39

È morta la moglie di Jim Morrison. La scrittrice e giornalista statunitense Patricia Kennealy-Morrison, autrice di fantascienza, critica musicale e vedova della rockstar Jim Morrison (1943-1971), è morta il 23 luglio a New York all'età di 75 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata online dal magazine di fantascienza «Locus».

Patricia Kennealy, la vita

Nata il 4 marzo 1946 a Brooklyn e cresciuta a Long Island, Patricia Kennely frequentò la St. Bonaventure University, dove studiò giornalismo, e la Binghamton University, laureandosi in letteratura inglese. Dopo il college ha lavorato alla Macmillan come lessicografa e assistente editoriale. È stata una delle prime donne a occuparsi come critica musicale di rock and roll ed è stata giornalista e poi caporedattrice della rivista musicale «Jazz & Pop» negli anni '60. Incontrò Jim Morrison, leader carismatico e frontman della band statunitense The Doors, nel 1969 durante un'intervista e divennero in breve tempo legati sentimentalmente: si scambiarono voti di fedeltà durante un matrimonio celtico nel 1970, sebbene non fossero legalmente sposati. Lei ha raccontato il loro rapporto in un libro di memorie dal titolo «Strange Days: My Life With and Without Jim Morrison» (1992). Ha pubblicato per anni con il nome di nascita Patricia Kennely e la variante Patricia Kennealy prima di cambiare legalmente il suo nome in Patricia Kennealy-Morrison; ha pubblicato libri anche come Patricia Morrison.

Le opere

Come scrittrice di fantascienza è autrice della saga «The Keltiad», ispirata alla mitologia celtica, iniziata con la trilogia «Tales of Aeron: The Copper Crown» (1985), «The Throne of Scone» (1986) e «The Silver Branch» (1988). È autrice anche della saga «Tales of Arthur» con i volumi «The Hawk's Gray Feather» (1990), «The Oak Above the Kings» (1994) e «The Hedge of Mist» (1996). Ha anche scritto la serie di gialli «Rock & Roll Murders» e ha pubblicato alcuni libri attraverso la sua casa editrice Lizard Queen Press, fondata nel 2007. Ha scritto la non-fiction «Rock Chick: A Girl and Her Music» (2013).

