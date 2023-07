Jeffrey Carlson, morto a 48 anni il primo attore che interpretò un transgender. Giallo sul decesso: «Aveva mischiato farmaci e alcol»

È morto Jeffrey Carlson, l'attore di «All My Children» che ha fatto la storia interpretando il primo personaggio transgender in televisione. Aveva 48 anni. Gli avvocati di Carlson hanno confermato la sua morte in una dichiarazione fornita a Fox News Digital.

«Siamo molto rattristati dalla notizia della scomparsa del nostro cliente di lunga data, Jeffrey Carlson», hanno dichiarato i suoi legali. «Non abbiamo ulteriori informazioni al momento e chiediamo che la famiglia abbia lo spazio per elaborare il lutto in privato».

Chi era Jeffrey Carlson

Carlson ha interpretato il ruolo di Zarf in «All My Children» nel 2006, una rockstar britannica che è diventata nota come Zoe nella soap opera.

Zoe è stato il primo personaggio femminile trans nella televisione. Oltre a «All My Children», il californiano è apparso in «Hitch», «Law & Order: Special Victims Unit» e «The Killing Floor». Si è esibito in diverse produzioni di Broadway, tra cui «La capra o chi è Sylvia», «Tartuffe» e «The Miracle Worker» di Edward Albee.

RIP Jeffrey Carlson, 48, exposed-nerve star of Broadway (Billy in The Goat, Marilyn in Taboo) and TV (the groundbreaking trans character Zoe on All My Children). A powerful actor and a painful loss. pic.twitter.com/ZdZdmlKtTP — Adam Feldman (@FeldmanAdam) July 9, 2023

In una dichiarazione fornita a Fox News Digital, la sorella di Jeffrey, Elizabeth Carlson Gingras, ha ricordato l'impatto che il fratello ha avuto su tante persone. «Il mio bellissimo, brillante ed estremamente talentuoso fratello Jeffrey Carlson è andato a stare con nostro fratello Gregory Carlson in ciel»", ha scritto Gingras. «Non riesco a capire perché sia successo. Quello che so è che conserverò per sempre le nostre risate e il profondo amore che abbiamo l'uno per l'altro».

Il giallo sulla morte

I dettagli della sua morte non sono disponibili. Lunedì, il Dipartimento di Polizia di Chicago ha detto a Fox News Digital che «la polizia è arrivata sul luogo prima delle 12 p.m. del 6 luglio, dove il suo corpo è stato trovato. Il suo ultimo punto di contatto è stato il 3 luglio».

«Un maschio di 48 anni è stato trovato insensibile ed è stato pronunciato all’indirizzo sopra indicato. La vittima ha preso un farmaco prescritto e bevuto alcolici»

La causa e le modalità della morte non sono ancora ufficiali, secondo l’Ufficio dell’Esaminatore Medico della Contea di Cook.