Jack Nicholson riappare in pubblico dopo il lungo periodo chiuso in casa: l'attore ha assistito al match di basket dei Lakers

Jack Nicholson riappare in pubblico dopo diverso tempo. L'attore è tornato in scena per la partita dei playoff dei Los Angeles Lakers di venerdì. Il tre volte premio Oscar ha sfoggiato un sorriso mentre sedeva a bordo campo in quella che è stata la sua prima apparizione pubblica da quando, nell'ottobre del 2021, aveva assistito a una partita dei Lakers con il figlio Ray.

Negli ultimi anni le preoccupazioni per la salute del padre di cinque figli si sono moltiplicate: i suoi migliori amici hanno affermato che «vive come un recluso» e che sono preoccupati per la sua fine a causa del suo stile di vita solitario. L'ottantaseienne ha sorriso mentre i Lakers affrontavano i Grizzlies, dove è tornato al suo solito posto a bordo campo, ha stretto la mano ai dirigenti e ha interagito con i giornalisti alla Crypto.com Arena.

«Bentornato», ha detto un giornalista all'attore in un breve filmato condiviso su Twitter.

Nicholson è stato avvistato con Larry David, la star di "Curb Your Enthusiasm" e co-creatore di Seinfeld, prima della partita. L'attore ha poi abbracciato LeBron James prima del fischio d'inizio e i due hanno scambiato qualche parola prima che la superstar dei Lakers continuasse il riscaldamento.L'attore è stato accolto con un montaggio dei suoi film classici, tra cui "Shining" e "Batman", visualizzato sul tabellone dell'arena.

Nicholson ha indossato un paio di pantaloni bordeaux abbinati a una camicia nera sotto una giacca blu.Al collo portava un binocolo e indossava un paio di occhiali da sole neri che ha tolto una volta iniziata la partita.

Sebbene le uscite pubbliche dell'attore siano ormai rare, la decisione di Nicholson di segnare la fine della sua assenza assistendo a una partita dei Lakers è davvero azzeccata. Nicholson è stato a lungo sinonimo di Lakers ed è stato orgoglioso possessore di un abbonamento dal 1970.

Da allora, Nicholson è stato un tifoso assiduo della squadra da bordo campo, soprattutto durante l'era dello showtime dei Lakers alla fine degli anni '90 e negli anni 2000. Notoriamente ha anche modificato i suoi programmi di riprese per assicurarsi di essere libero di assistere a ogni partita importante dei Lakers. Ma le frequenti apparizioni pubbliche dell'attore sono diventate sempre più rare con il passare degli anni.

Nel gennaio 2023, diverse fonti hanno riferito a RadarOnline che «non esce più di casa» e che «la sua mente è andata via», esprimendo il timore di una possibile demenza.

Secondo gli addetti ai lavori, Nicholson trascorre la maggior parte del tempo, se non tutto, nella sua lussuosa villa di Beverly. L'ultimo progetto di Nicholson è stata la commedia romantica del 2011 "How Do You Know", in cui ha recitato accanto a Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l'attore è stato sposato con Sandra Knight per sei anni, legandosi nel 1962.

Jack Nicholson is back courtside at a Lakers playoff game for the first time in a long time. pic.twitter.com/MFIvMz4XxZ — Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 29, 2023

Nel 2021, fonti preoccupate per il benessere di Nicholson hanno dichiarato a RadarOnline che il figlio Ray e la sorella Lorraine si sono "presi cura di lui". «La comunità di Mulholland Drive è piuttosto unita e sono tutti preoccupati per lui», ha detto all'epoca un insider, aggiungendo che "fisicamente sta bene - ma la sua mente è andata». «È davvero triste vedere un attore di così grande talento, come Jack, uscire di scena in questo modo».